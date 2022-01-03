На Южном Урале резко потеплеет в Рождество

В Челябинской области в рождественский праздник ожидается резкое потепление – температура воздуха повысится почти на 15 единиц.
По данным синоптиков, 6 января ожидаются морозными – на 4-7 градусов ниже нормы – и пройдут без значительных осадков.
В Рождество, 7 января, обширный циклон добавит снега и вызовет резкое потепление в Челябинской, где днем температура воздуха повысится до минус 1-5 градусов.
«Умеренно морозная погода при небольшом снеге ожидается 9 и 10 января – столбики термометров ночью покажут минус 18-23 градуса, днем – 14-19 ниже нуля.
https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-rezko-potepleet-v-Rozhdestvo_145372.html