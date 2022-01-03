На Южном Урале резко потеплеет в Рождество

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 30.12.2021 № 494-ФЗ "О внесении изменений в статью 15 Федерального закона "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и статью 15 Федерального закона "О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" отменен обязательный техосмотр для легковых автомобилей и мотоцикло Подробнее