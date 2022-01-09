Через несколько дней астероид размером в 10 пирамид Хеопса сблизится с Землей

В ночь с 18 на 19 января к Земле приблизится потенциально опасный околоземный астероид 1994 PC1 – он пройдет в 2 млн км от нашей планеты и будет виден даже в слабые телескопы.

По оценкам астрономов, диаметр астероида составляет от 0,7 до 1,3 километра – это около десяти пирамид Хеопса. Он будет перемещаться на фоне созвездий Печи, Эридана, Кита, Рыб, Андромеды и Пегаса. Максимального блеска +10,2 звездной величины объект достигнет 18 января в период с 08.00 до 22.30 (мск). В это время астероид будет перемещаться на фоне Эридана и Кита, и за несколько минут можно будут увидеть его перемещение относительно звезд в инструменты с апертурой примерно от 50-60 мм.

Астероид обнаружил в августе 1994 года астроном Роберт Макнот в обсерватории Сайдинг-Спринг. В Северном полушарии последний раз такие яркие астероиды наблюдали почти 4,5 года назад. В сентябре 2017 года астероид Флоренс достиг блеска +8,7 зв. вел., а в декабре того же года астероид Фаэтон достиг блеска +10,7 звездной величины.

https://dostup1.ru/society/Cherez-neskolko-dney-asteroid-razmerom-v-10-piramid-Heopsa-sblizitsya-s-Zemley_145454.html