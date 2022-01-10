Министр МВД России представил нового начальника ГУ МВД по Челябинской области

10 января 2022 года Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев в режиме видео-конференц-связи представил руководящему составу ведомства начальника ГУ МВД России по Челябинской области генерал-лейтенанта полиции Михаила Скокова. Указы о его назначении Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал в конце декабря 2021 года.

Министр внутренних дел поставил первоочередные задачи перед новым руководителем ГУ МВД России по Челябинской области, который получил назначение в порядке ротации. Михаил Скоков начинал карьеру рядовым милиционером, был участковым инспектором, много лет работал в уголовном розыске, в том числе по линии борьбы с организованной преступностью.

Для Михаила Ивановича челябинский главк – это третий территориальный орган, который он возглавляет. Глава МВД России поручил сосредоточить внимание на приоритетных задачах: «Прежде всего это повышение уровня защищенности личных и имущественных прав граждан. Ключевое значение здесь имеет принятие дополнительных мер по раскрытию преступлений, в том числе прошлых лет».

По словам Владимира Колокольцева, на Южном Урале нужно шире использовать технические средства и системы видеонаблюдения, активнее задействовать добровольные народные дружины. Кроме того, ГУ МВД России по Челябинской области необходимо усилить контроль за пребыванием иностранных граждан и законностью осуществления ими трудовой деятельности.

Глава ведомства пожелал назначенному руководителю успехов в службе.