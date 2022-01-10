На Южный Урал идет новое похолодание до –30

На Южный Урал надвигается новая волна холода – в ночь на 12 и 13 января температура в горных районах и низинах опустится до минус 30.

По данным краткосрочного прогноза, усиление мороза начнется уже сегодня, 11 января. С минус 8-13 градусов днем к ночи на основной территории области похолодает до минус 17-22. Днем в среду термометры покажут уже минус 11-16, а в четверг – минус 13-18.

Синоптики прогнозируют в ближайшие дни тихую безветренную погоду с переменной облачностью и без осадков. Временами будет проглядывать солнце.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnyy-Ural-idet-novoe-poholodanie-do--30_145475.html