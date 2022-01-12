13.01.2021 г. отменены занятия с 1 по 7 класс

Компания «Электрокарс Рус» (входит в структуру СТО «Молния») открыла в Челябинске единственный в России шоурум китайских электромобилей Skywell и Weltmeister. Сеть электрозаправочных станций в регионе, да и на Урале в целом, пока развита слабо Подробнее
Зачастую молодожены ищут самую «красивую» дату для бракосочетания. В 2022 году это день 22 февраля, образующий абсолютно «зеркальный» набор чисел — 22.02.2022. В Челябинской области во вторник, 22 февраля, брак решили заключить более 300 пар Подробнее
Континентальная хоккейная лига может приостановить проведение регулярного чемпионата из-за вспышки COVID-19 – тесты ПЦР за сутки дали положительные результаты у 60 представителей команд, из которых 27 хоккеистов Подробнее
14-25 января каждый желающий житель округа сможет сдать свою новогоднюю елочку на переработку. Волонтеры измельчат хвойные деревья (ели, сосны, пихты) в щепу и передадут в Детский эколого-биологический центр Подробнее
Вниманию родителей и учащихся! В связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия: - с 1 по 7 классы включительно во всех школах округа, Подробную информацию можно узнать на официальном сайте Управления образования Подробнее
11 января, во второй половине дня, был выявлен небольшой дефект и запланирован ремонт на одном из двух напорных канализационных коллекторов, которые расположены на пр. Карла Маркса. В ночь с 11 на 12 января произошла утечка и на втором канализационном коллекторе Подробнее
Вниманию родителей и учащихся! В связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия: - с 1 по 7 классы включительно во всех школах округа, Подробную информацию можно узнать на официальном сайте Управления образования.