13.01.2021 г. отменены занятия с 1 по 7 класс

11 января, во второй половине дня, был выявлен небольшой дефект и запланирован ремонт на одном из двух напорных канализационных коллекторов, которые расположены на пр. Карла Маркса. В ночь с 11 на 12 января произошла утечка и на втором канализационном коллекторе Подробнее