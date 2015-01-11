Интернет-знакомый, обворовавший озерчанку на 85 тыс. руб. предстанет перед судом

Полиция Озерска направила в суд уголовное дело на местного жителя, обвиняемого в краже и мошенничестве, – его жертвой стала девушка, с которой тот познакомился на сайте знакомств.

Вскоре после знакомства молодые люди стали жить вместе на квартире у подруги. Однако отношения не заладились, и 23-летний ухажер ушел. Однако незадолго до этого через приложение в телефоне подруги сделал несколько денежных переводов на различные электронные кошельки знакомых, а также попросил и сам телефон, который в итоге не вернул. Общий ущерб составил 85 тыс. рублей.

Когда полиция задержала молодого человека, оказалось, что это рецидивист с богатым криминальным прошлым. На момент предъявления обвинения он находился под домашним арестом за совершение аналогичных преступлений в Челябинске. Причиненный потерпевшей материальный ущерб он не возместил.

https://dostup1.ru/society/Internet-znakomyy-obvorovavshiy-ozerchanku-na-85-tys-predstanet-pered-sudom_145651.html