Пресс-релизы по 2-м ДТП, произошедшим в Озёрске

14 января 2022 года, в 19 часов 30минут, в городе Озерск, на ул. Октябрьская – 25, водитель, управляя автомобилем «Киа Рио», не учел дорожных условий, не выбрал безопасной скорости движения, и допустил наезд на снежный вал, причинив транспортному средству технические повреждения.

16 января 2022 года, в 12 часов 04 минуты, в городе Озерск, на нерегулируемом перекрестке улиц Музрукова с проспектом Ленина, водитель, управляя автомобилем «Хундай», не предоставил преимущества двигавшемуся по главной автомобилю марки «Хундай», и совершил столкновение с ним.

Пострадавших в данном дорожно – транспортном происшествии нет. Транспортныесредства технически повреждены.