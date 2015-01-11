Труппа озерского драматического театра приняла активное участие в акции «Рождественские ёлки Губернатора»

Напомним, что 7 по 14 января на Южном Урале прошли «Рождественские ёлки губернатора Челябинской области». Для детей области было показано 46 представлений

Свои постановки представили десять театров. В том числе и озерский драматический театр «Наш дом» радовал маленьких южноуральцев своим спектаклем «Золушка».

На протяжении семи дней труппа драмтеатра выезжала в пять утра, чтобы к назначенному часу добраться в самые отдаленные населённые пункты Челябинский области: поселок Рощино, Куса, Аргаяш, Еткуль, село Миасское, Троицк и Карталы. Показ спектакля становился настоящим событием, жители принимали озерских артистов радушно, например, в селе Миасском исполнительнице роли Золушки Алле Зориной работники дома культуры на память подарили сувенир – хрустальную туфельку. В Красноармейском муниципальном районе коллектив театра «Наш дом» был отмечен благодарственным письмом администрации района.

Использованы материалы сайта театра "Наш дом".

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/49680/