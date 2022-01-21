Потепление и снегопады прогнозируют в Челябинской области

В Челябинской области ожидается потепление. Синоптики рассказали, к чему готовиться в ближайшие дни.

По данным Гидрометцентра, 24 января в дневные часы на Южном Урале столбики термометров опустятся до -12 градусов, а на юге региона будет около -17 градусов. К ночи на территории Челябинской области похолодает до -22 градусов.

По шкале Бофорта ветер будет колебаться от штиля до слабого – его скорость не превысит 6 метров в секунду.

В утренние часы возможен туман и изморозь, а день будет облачным. Синоптики не прогнозируют осадков.

Согласно предварительной информации, в течение недели температура воздуха будет постепенно повышаться, и к четвергу, 27 января, в регионе ожидается до -8 градусов в дневные часы. Синоптики также обещают осадки в виде снега в четверг и пятницу.

https://www.cheltv.ru/poteplenie-i-snegopady-2/