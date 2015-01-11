25 января – День студентов

Уважаемые жители Озерского городского округа!

Поздравляем вас с праздником, который особенно активно отмечают в университетах, колледжах и лицеях. Более двух столетий Татьянин день объединяет людей, верных духу студенчества. 25 января - это символ молодости, оптимизма, романтики и надежд.

Сегодня у озерских студентов есть масса возможностей получить профессию и реализовать себя в любой сфере деятельности. Наши образовательные учреждения считаются одними из сильнейших, педагогами высшей школы накоплен уникальный опыт. Уверены, что сегодняшние студенты уже через несколько лет будут успешно работать на благо родного Озерска.

Студенты являются самой инициативной частью молодого поколения, занимают активную жизненную позицию, проявляют высокую заинтересованность, как в собственном будущем, так и в будущем родного города.

Пусть прекрасные годы студенчества на всю жизнь дадут молодым заряд положительной энергии и оптимизма и останутся в памяти как счастливое время, наполненное упорным трудом, творческими дерзаниями, дружбой и любовью.

25 января отмечают праздник и все те, кто работает с молодёжью. В этот день хочется поблагодарить наставников молодого поколения за приверженность благородному делу, за энтузиазм, за то душевное тепло, которое они вкладывают в свою работу.

Друзья! От всей души желаем вам новых открытий, незабываемых впечатлений, веры в себя и удачи во всех начинаниях!

Глава Озерского городского округа Е.Ю.Щербаков.

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер.



Уважаемые друзья!

Поздравляю вас с замечательным молодежным праздником – Татьяниным днем. Студенческие годы – прекрасная и яркая пора жизни. Это не только период получения знаний, общения с мудрыми наставниками, выбора профессионального пути. Это еще и счастливое время, наполненное творческими дерзаниями, романтикой и оптимизмом. Сейчас у вас закладываются основы будущих профессиональных и личных успехов, формируется мировоззрение, появляются настоящие верные друзья.

Пусть каждый ваш день будет наполнен интересными событиями, а ваши идеи, силы, молодой задор и любовь к выбранному делу всегда будут востребованы. Именно от вас, ваших знаний, энергии и труда во многом зависит, какими будут Россия и Челябинская область в ближайшие десятилетия.

Желаю всем удачи и вдохновения, поисков и открытий, счастья и доброго здоровья!

Губернатор Челябинской области А.Л. Текслер.

Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа