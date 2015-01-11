Закону об обращении с животными три года: почему южноуральцы продолжают жаловаться на бродячих собак

Три года в стране реализуется закон «Об обращении с животными». Стало ли в Челябинской области меньше бродячих собак за время его действия? Оказалось, что никто не может ни посчитать, ни проанализировать результативность закона: собак чипируют, строят приюты, выделяют деньги, но южноуральцы продолжают жаловаться на угрожающие своры.

В минувшие выходные страну потрясла трагедия в Забайкалье, где бездомные собаки растерзали семилетнюю девочку. Тело ребенка с укусами нашли в субботу, 22 января, на пустыре. Девочка возвращалась из музыкальной школы, но до дома не дошла. Этот случай стал лишь страшным показателем того, что проблема с безнадзорными собаками все еще не решена.

Федеральный закон «Об обращении с животными», принятый в декабря 2018 года, перечеркнул всю практику работы с безнадзорными собаками, которая велась в нашей стране. Периодически в городах и селах, как еще завелось с советского периода, брошенных на выживание собак отстреливали. В крупных населенных пунктах их сначала отлавливали и вывозили за их пределы, в маленьких деревнях стреляли прямо на улице.

Общество посчитало такой способ борьбы негуманным, многочисленные обращения зоозащитников к парламентариям не остались без внимания, и в декабре 2018 года был принят новый закон. Он предписывает, что теперь идет не борьба с бродячими животными, а цивилизованное с ними обращение. Но почему-то на практике вышло то, что имеем: люди встречают своих детей из школы, боятся гулять из-за свор собак во дворах, в садовых товариществах, частном секторе, в челябинском бору... В каждом районе и городе Южного Урала обнажилась общая проблема — бездомные собаки, к тому же еще и агрессивные.

«Никто их не отлавливает, и они плодятся большими темпами, людей не стесняются и даже в сумки лезут. Складывается впечатление, что этим никто не занимается»,

— посетовал в соцсетях челябинец Денис Мальгин.

По новому закону собак теперь отлавливают, увозят в приюты. Пока у нас в области работает один государственный приют для содержания животных в Агаповском районе, он охватывает весь юг региона. По другим территориям муниципальные контракты заключают с частными приютами. В приюте кошки и собаки проводят 21 день: их лечат, стерилизуют, прививают, чипируют, а затем службы отлова возвращают животное туда, откуда вывезли. То есть закон прописывает, что здоровая собака должна вернуться, условно, в ту же песочницу во дворе многоквартирного дома, откуда ее забрали. Собака более не будет размножаться и проживет в этой песочнице столько, насколько позволит ей здоровье и условия пропитания.

По данным регионального Минсельхоза, только на отлов животных без владельцев и последующий возврат в 2021 году из областного бюджета муниципальным образованиям направлено 30,8 млн рублей.

«За 2021 год в области специальными организациями, заключившими муниципальные контракты, было отловлено 3153 животных без владельцев, в том числе 3004 собаки»,

— сообщает ведомство.

Несложный подсчет позволяет сделать вывод, что только на отлов и транспортировку до приюта, а затем возвращение из приюта к месту пребывания выделяется почти 9,7 тысячи рублей за одну особь. В каждом муниципалитете прайсы разные: так, в Челябинске, согласно документам аукциона, в 2022 году отлов, перевозка в приют и возврат одной собаки обойдется примерно в 4,1 тысячи рублей.

Недешево обходится и содержание питомцев в приюте.

«На содержание животных в приюте Агаповской ветстанции направлено еще 15,8 млн рублей»,

— сообщает Минсельхоз данные за 2021 год.

В ведомстве уточнили, что в учреждение в течение года поступило 1258 животных, из которых 1190 было возвращено в прежнюю среду обитания. 117 животных было передано новым владельцам. То есть всего 10% собак, попавших в приют, реально пристроить в добрые руки, остальные 90 отправятся «по песочницам».

Более того, подсчитать план отлова собак на год невозможно: деньги выделяются из примерного количества чипированных за последние три года животных. А отлов производится, как правило, по заявкам муниципалитетов, которые собирают жалобы от жителей. И сколько собак бродит по той же Агаповке, не знает никто. Будут ли они все стерилизованы за год — неизвестно. Есть условный план, но каковы масштабы проблемы, никто не считает. Когда каждый день южноуральцы пишут в соцсетях о стаях по пять-десять собак, три тысячи отловленных и стерилизованных особей за год по всей области — какая это часть от всей бездомной своры?

«А кто их будет считать? Ветеринары — нет. Всё повесили на органы местного самоуправления. У меня поселок, я примерно понимаю, откуда прибывают собаки, могу посчитать, в какой части деревни по сколько штук бегают в стае. А в городах кто будет ходить по дворам — я не представляю. Думаю, там ведут учет только по жалобам людей и по собственным наблюдениям. По сути это, конечно, цифры, взятые с потолка. Чтобы хоть как-то почувствовать эффект от закона, нужно вывезти на стерилизацию всех собак враз. Например, нашему району дали на 2022 год денег на отлов 90 собак. 90! Это каждому поселению — не поселку — по девять собак в год. Разве это может поспособствовать их уменьшению? А потом говорят, что виноваты, конечно, местные власти»,

— прокомментировал глава одного из поселений на условиях анонимности.

Южноуральские депутаты считают, что вести подсчет и в целом уменьшить пополнение бродячих собак поможет регистрация каждого щенка. Депутаты признают, что закон не приводит к нужному результату.

«Сотни миллионов рублей ежегодно тратятся на реализацию закона об обращении с животными. Но это не приводит к желаемому эффекту. Стерилизация не оказывает значительного снижения на популяцию бесхозяйных собак и кошек, так как открыт источник ее пополнения. Люди бросают животных, вывозят за пределы города, оставляют в садах, да и просто выгоняют из своих домов. Пока люди безответственно относятся к питомцам, проблема с агрессивными бродячими собаками не решится. В предложениях, которые в марте 2021 года выдвинули депутаты ЗСО с Госдуму, были озвучены обязательная регистрация всех домашних животных и соблюдение условий их содержания»,

— считает председатель комитета Законодательного собрания по аграрной политике Вячеслав Евстигнеев.

Регистрация животного позволила бы отследить судьбу каждого питомца, и если он оказался на улице, спросить за это с его владельца. Более 20 субъектов РФ поддержали законопроект южноуральских парламентариев. Однако Государственная дума отклонила законопроект, так как правительство РФ подготовило поправки в ветеринарное законодательство. Идентификация будет проводиться пока только с сельскохозяйственными животными.

«Закон не доработан. Он предписывает, как надо обращаться с животными, но он не решает проблему их популяции. На его реализацию затрачиваются большие суммы, строятся приюты. Но нет механизма и четкого алгоритма: как и кто должен вести учет этих собак, в конце концов — сколько приютов в течение какого времени могут решить проблему условного Челябинска с его условными тремя сотнями собак. И никто на самом деле не знает, сколько этих собак и стало ли их меньше с введением закона. И по всей стране такая ситуация. Проблема периодически обостряется, но до сих пор не решена»,

— пояснил собеседник из регионального Минсельхоза.

Пока эксперты размышляют об эффекте закона и пытаются его проанализировать, напоминаем южноуральцам, куда надо обращаться, если собаки представляют угрозу.

На сайте каждого муниципального образования есть контакты служб по отлову животных и управлений, которые курируют эту деятельность.

Так, администрация Челябинска сообщила, что в городе прием заявок на отлов животных без владельцев производится по контактному телефону ООО «РемКом»: 8-908-825-12-33 в рабочие дни с 9:00 до 16:00 или по адресу электронной почты: remkom174^@gmail.com (в рабочие и выходные дни). Также можно обратиться в управление экологии и природопользования администрации города Челябинска по телефонам: 729-33-66, 729-34-07 или по адресу электронной почты: ecolog^@cheladmin.ru (в рабочие дни).

Но в течение нескольких дней до ООО «РемКом» дозвониться не удалось: трубку никто не берет. А значит, и челябинцы не смогут сообщить фирме-подрядчику о безнадзорных животных.

«Если на человека нападает собака, нужно немедленно обращаться либо в полицию, либо в администрацию города или района. Если это собака с биркой, то желательно указать ее номер. Тогда агрессивную особь поместят на пожизненное содержание в приют»,

— рассказали сотрудники приюта Агаповской ветстанции.

В госприюте пояснили, что у каждой собаки с биркой есть номер. По нему можно определить не только приют, что поставил бирку, но и место, откуда вывезли животное.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/zakonu-ob-obrashchenii-s-zhivotnymi-tri-goda-pochemu-yuzhnouraltsy-prodolzhayut-zhalovatsya-na-brodya/