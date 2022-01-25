Детская библиотека представляет книги о мужестве жителей Ленинграда, переживших блокаду

27 января 2022 года исполняется 78 лет со дня снятия блокады Ленинграда. И пусть это не «круглая» дата, Блокада Ленинграда навсегда останется одним из самых тяжелых, и, одновременно, героических событий Великой Отечественной войны. В этот день во многих городах нашей страны пройдет Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб».

Как рассказать детям о Блокаде? Как донести до них исторические факты и не перегрузить детскую психику ужасами войны?

Психолог Татьяна Плунгян в своей статье о трудностях, с которыми могут столкнуться родители, рассказывая детям о войне, дает советы для детей разных возрастов. Она отмечает, что лучший способ поговорить на эту тему с детьми младшего возраста – обратиться к детской литературе.

Библиотекари Детской библиотеки отобрали лучшие книги, которые можно прочитать младшим школьникам о мужестве жителей Ленинграда, переживших блокаду города.

Некоторые тексты можно найти в интернете, в таком случае мы даем ссылку на них. За остальными – приглашаем вас на Младший абонемент и в Читальный зал Детской библиотеки.

Алексеев, Сергей Петрович. Блокада Ленинграда : рассказы / Сергей Алексеев ; художник Аркадий Лурье. - Москва : Детская литература, 2019. - 31 с. : ил. - (Детям о Великой Отечественной войне).

Алексеев, Сергей Петрович. Подвиг Ленинграда. 1941-1944 : рассказы для детей / Сергей Алексеев. - Москва : Детская литература, 2005. - 82 с. : ил. - (Великие битвы Великой Отечественной).

Сергей Алексеев —- известный детский писатель, участник Великой Отечественной войны с потрясающей достоверностью рассказал в своих книгах о том, как фашисты перекрыли дороги к Ленинграду, как наши солдаты не подпускали их к Ладожскому озеру. Как в ноябре 1941 года из-за сильных морозов замерз обстрелянный водопровод и город спасла река Нева. Как рушились дома. Как не хватало еды. Как погибали люди.

О великом подвиге ленинградцев написаны эти рассказы.

Воскобойников, Валерий Михайлович. Девятьсот дней мужества : историческая литература / В. М. Воскобойников ; художник Д. Боровский. - Москва : Малыш, 1987. - 32 с. : ил. - (Дедушкины медали. "За оборону Ленинграда").

В 1941 году фашисты вероломно прорвались через границы нашей страны. Завоевать Москву и Ленинград - было делом чести для фашистов. Девятьсот дней фашисты обстреливали город на Неве из пушек, бомбили с самолетов, пытались заморить голодом. Книга Валерия Воскобойникова расскажет младшим школьникам о страшных днях блокадного Ленинграда, о трудностях и героях. (6+).

Герман, Юрий Павлович. Вот как это было : [повесть] / Юрий Герман ; художник Ольга Фадеева. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2015. - 95 с. : ил. - (Вот как это было).

Трогательная повесть о блокадных днях глазами первоклассника Миши, оставшемся вместе с родителями в осажденном Ленинграде. Он все видел. Можно даже почувствовать, как ему было трудно. При этом он не говорит о трупах и ужасах, он воспринимает их спокойно. Его больше волнует, что мама занимается очень опасным делом. Она сапер. Мишка, конечно же, ей гордится. Ведь она Герой!

Карасева, Вера Евгеньевна. Маленькие ленинградцы : рассказы / В. Е. Карасева. - Переизд. - Ижевск : Удмуртия, 1975. - 48 с. : ил.

Во время блокады маленькие жители Ленинграда вместе со взрослыми защищали город от врагов: они научились гасить зажигательные бомбы, следили, чтобы окна были затемнены. А еще ребята помогали отводить в бомбоубежище малышей, ухаживали за стариками, в трескучий мороз ходили к проруби за водой. Самые обыкновенные ребята оказались стойкими и мужественными.

Читать онлайн: https://www.litmir.me/br/?b=154410&p=1

Ходза, Нисон Александрович. Дорога жизни : рассказы / Н. Ходза . - Санкт-Петербург : Детгиз, 2015. - 87 с. : ил., фот., карты.

Документальная книга о блокаде Ленинграда. Сами ленинградцы участвовали в ее создании. Здесь есть интересные рассказы и фотодокументы не только о Дороге жизни, но и об эвакуации, о бомбежках, о героях, о куске блокадного хлеба размером с детскую ладонь. О зиме и детях, оказавшихся в блокадном кольце. Сотни архивных черно-белых фотографий скажут о войне больше, чем любые слова.

Черкашин, Геннадий Александрович. Кукла / Г. Черкашин ; рисунки Г. А. В. Траугот. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2013. - 40 с. : ил.

Черкашин, Геннадий Александрович. Кукла : аудиокнига по одноименной книге Черкашина Г. А. / Г. А. Черкашин ; исп.: Д. Чистова [и др.]. - Озёрск : студия звукозаписи "LOFT", 2019. - 1 эл. опт. диск (CD-DA). - Аудиокнига озвучена ребятами 6 класса МБОУ "Лицей №23" г. Озёрска.

Грустный рассказ о потерявшейся в блокадном городе кукле и ее маленькой хозяйке. О дружной семье, о добрых людях, о надежде и ...человеческой подлости. В фонде Детской библиотеки также есть аудиоверсия книги Черкашина, озвученная школьниками Лицея №23 г. Озерска.

Яковлев, Юрий Яковлевич. Девочки с Васильевского острова / Юрий Яковлев. - Москва : Малыш, 1970.

Очень трогательная история ленинградской девочки Вали Зайцевой, мечтавшей подружиться с Таней Савичевой. Таня Савичева – знаменитая ленинградская школьница, погибшая от голода в блокадном Ленинграде.

Читать онлайн: https://www.litmir.me/br/?b=35941

Информация Детской библиотеки.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/49717/