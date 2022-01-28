Интервью с заведующей Городской поликлиникой №1 Ириной Викторовной Егоровой.

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по ЗАТО г. Озерск в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в момент въезда в город задержан ранее судимый местный житель, 1982 года рождения, по подозрению в хранении наркотического средства Подробнее