Интервью с заведующей Городской поликлиникой №1 Ириной Викторовной Егоровой.

Портал государственных услуг и социальная сеть «ВКонтакте» в скором времени будут доступны даже при отрицательном балансе аккаунта домашнего интернета или мобильной связи. Правительственная комиссия включила их в перечень социально значимых ресурсов Подробнее
Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по ЗАТО г. Озерск в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в момент въезда в город задержан ранее судимый местный житель, 1982 года рождения, по подозрению в хранении наркотического средства Подробнее
По факту происшествия, произошедшего 26 января 2022 года, около 11 часов 50 минут, в городе Озерск, на нерегулируемом перекрестке ул. Матросова с пр. Ленина с участием автобуса «HYUNDAI» и пешеходом - женщиной, 1957 года рождения Подробнее
Сразу два кыштымских культурно-туристических проекта получили президенсткую поддержку. В 2022 году силами АНО «Бюро Усадьба» будет создан туристический аудиоспектакль — экскурсия по городу и специальный маршрут по уникальной исторической заводской территории Подробнее