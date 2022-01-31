В Челябинской области закрыли на карантин 28 школ и 1 637 классов

Обстановка с заболеваемостью школьников ОРВИ в Челябинской области остается напряженной – на 31 января находятся на карантине 28 школ и 1 637 отдельных классов.

Как сообщают в министерстве, еще 39 классов изолированы по предписанию Роспотребнадзора по причине контакта с больным коронавирусом.

Так же по разным причинам без введения карантинных мер в области перевели на дистанционную форму обучения 146 классов и 14 школ.

Отмечается, что улучшилась ситуация в детских садах. На изоляции как контактные с больным коронавирусом находятся 17 групп в 15 детских садах. По причине ОРВИ на карантине находятся четыре группы и два сельских детских сада Аргаяшском и Каслинском районах.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-zakryli-na-karantin-28-shkol-i-1-637-klassov_146115.html