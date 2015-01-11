Озерские лыжники-любители достойно представили Озерск на Первенстве Челябинской области

29-30 января в г. Челябинске, на лыжной трассе СШОР-5 (Карпов пруд) проходило Первенство Челябинской области по лыжным гонкам среди спортсменов любителей, которое стало отборочным этапом в рамках II Всероссийских зимних спортивных игр спортсменов любителей.

Соревнования проводились по двум дисциплинам: первый день – классический стиль, второй день – свободный стиль. Участие приняли 19 озёрских лыжников.

Победителями и призерами в своих возрастных группах стали:

Мужчины:

- Губайдуллин Галимян (2 место – 5 км, классический стиль, 3 место – 5 км, свободный стиль);

- Андреев Сергей (2 место – 10 км, классический стиль, 2 место – 10 км, свободный стиль);

- Абушаев Ринат (3 место – 10 км, классический стиль);

- Ложкин Евгений (3 место – 10 км, классический стиль);

- Пургин Алексей (3 место – 10 км, свободный стиль);

- Маланин Сергей (2 место – 10 км, свободный стиль);

- Летягин Роман (2 место – 10 км, классический стиль; 2 место – 10 км, свободный стиль);

- Мочалов Александр (2 место – 10 км, классический стиль, 1 место – 10 км, свободный стиль);

Женщины:

Летягина Гульниса (1 место – 3 км, классический стиль; 1 место – 3 км, свободный стиль);

Гордеева Ольга (2 место – 5 км, классический стиль; 2 место – 5 км, свободный стиль);

Мухина Юлия (1 место – 5 км, свободный стиль).

- Озерские лыжники достойно представили наш город на этих соревнованиях. Мы завоевали 17 медалей, и заняли четвертое командное место, уступив совсем немного по количеству командных очков.

Не все смогли приехать, и у нас есть пробелы в некоторых возрастных группах. К сожалению, у нас нет ребят до 30 лет и это огромный минус. Но в целом результаты хорошие. Все молодцы, борьба за призовые была непростая, - рассказал о соревнованиях председатель федерации лыжных гонок ОГО, депутат Собрания депутатов ОГО Евгений Иванов.

По результатам соревнований будет сформирована сборная команда Челябинской области для участия в финале II Всероссийских зимних спортивных игр спортсменов любителей, которые состоятся 9-13 февраля 2022 года в городе Ижевске.

- Наши лыжники попадают в состав сборной Челябинской области, но их участие пока остается под вопросом по причине не совсем благополучной обстановки с коронавирусной инфекцией. Со стороны организаторов принимаются всевозможные меры по обеспечению безопасности, но есть еще дополнительные - с нашей стороны, чтоб поберечь здоровье спортсменов. Очень хочется, чтоб на всероссийском уровне был представлен наш Озерский городской округ.

Информация и фото Федерации лыжных гонок ОГО.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/49782/