Начальник Управления образования Любовь Горбунова о переводе школьников на дистанционный формат обучения

2 февраля на сцене акустического филармонического зала Детской музыкальной школы №1 состоялся концерт в рамках программы «Андрей Комаров приглашает» с участием Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан и одного из самых ярких виолончелистов нашего времени Александра Рамма Подробнее
В связи с повышенной заболеваемостью ОРВИ, гриппом и covid-19, штаб по координации проведения мероприятий по профилактике коронавируса в Озерском городском округе принял решение приостановить с 03 по 13 февраля 2022 года (включительно) все мероприятия с участием детей Подробнее
По прогнозам синоптиков, февраль в этом году на Урале будет теплым. Действительно, в первые дни последнего зимнего месяца столбики термометров на Южном Урале поднимутся до нуля градусов. При этом синоптики предупреждают, что погода не будет монотонно теплой Подробнее
31 января состоялось заседание штаба по координации проведения мероприятий по профилактике нового коронавирусного заболевания на территории Озерского городского округа, на котором прозвучала информация о ситуации c заболеваемостью covid-19 от руководителей медицинских учреждений, управлений администрации округа, руководства ФГУП «ПО «Маяк» Подробнее