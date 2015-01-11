Сводка аварийности в период с 31 января по 6 февраля 2022 года

В результате невыполнения Правил дорожного движения в период времени с 31 января по 6 февраля 2022 года Госавтоинспекцией города Озерска было зарегистрировано 8 дорожно – транспортных происшествий без пострадавших.

За данный период времени инспекторами ДПС пресечено 146 нарушений Правил дорожного движения.

Из них: 2 водителя управляли транспортными средствами в нетрезвом состоянии;

19 водителей управляли транспортными средствами без полиса ОСАГО;

1 водитель не предоставил преимущества пешеходам;

5 пешеходов нарушили Правила дорожного движения, в том числе один несовершеннолетний ребенок;

28 водителей были привлечены к административной ответственности за неуплату административного штрафа в установленный законом срок.

На рассмотрение в суд направлено 33 материала.

Задержано 1 лицо по подозрению в совершении преступления по ст.2641 УК РФ.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск