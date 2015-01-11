Житель Озерска привлечен к уголовной ответственности за кражу деталей бульдозера

Следственным отделом УМВД России по ЗАТО г. Озерск окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).

Из материалов уголовного дела следует, что ранее в полицию поступило сообщение от индивидуального предпринимателя о том, что с промышленной территории было похищено имущество, а именно детали бульдозера. Сумма ущерба составила 157 200 рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий за совершение данного противоправного деяния, сотрудниками полиции был задержан ранее неоднократно судимый житель Озерска 1999 года рождения. Установлено, что мужчина в выходной день проник через забор на частную промышленную неохраняемую территорию, разобрал и похитил детали стоящего там бульдозера, после чего сдал их в пункт приема металла, а вырученные денежные средства потратил по своему усмотрению.

Обвиняемому избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В соответствии с действующим законодательством мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено и вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в Озерский городской суд для рассмотрения по существу.