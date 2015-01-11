Афиша на 11-13 февраля!

"Безделье — не отдых."(Джеймс Фенимор Купер)
Так давайте проведём выходные весело и задорно назло всем сводкам новостей!
Афиша на выходные!
Озёрск и его окрестности:
Все выходные:
глк "Егоза"
пт - до 21:00 (с 18:00 до 21:00 вечернее катание на трассе "Спортивная", работает основной и малый подъёмники). Тюбинг по пятницам не работает.
сб - 10:00 - 21:00 (с 10:00 до 18:00 все трассы, все подъёмники + ТЮБИНГ, с 18:00 до 21:00 вечернее катание на трассе "Спортивная", работает основной и малый подъёмники)
вс и праздники - 10:00 - 18:00 (все трассы, все подъёмники и ТЮБИНГ)
СПРАВКИ (и запись к инструкторам) ПО ТЕЛЕФОНУ +7 982 277 63 33
Бронирование мангальных зон +7 900 092 04 65
Ралли "Малахит-2022"
В ближайшие выходные, 12 и 13 февраля, состоится ралли «Малахит – 2022», которое соберёт на Южном Урале около сорока сильнейших экипажей со всей России на специально подготовленных автомобилях. Гонка пройдёт в статусе 6-го этапа Кубка России и 2-го этапа чемпионата УрФО.
За два дня участники преодолеют более 200 километров специальных участков, проложенных по окрестностям Кыштыма и Карабаша. В «боевой» дистанции и узкие трехмерные лесные дороги, и широкие «ходовые» участки, и ледовые допы.
На территории Кыштымского городского округа экипажи включатся в борьбу 12 февраля вблизи Белого озера (старт в 17:26) — один из вариантов культового лесного спецучастка, преодолевая который участники перемещаются из Азии в Европу, а также в районе Куватала (старт в 19:29). Здесь экипажи поедут в полной темноте, потребуется идеальная слаженность и работа со стенограммой. Эти два вечерних лесных спецучастка — настоящая визитная карточка ралли «Малахит», они неизменно вызывают восторг и постоянных участников, и дебютантов уральской гонки. Торжественное открытие ралли на территории Кыштымского городского округа в этом году не проводится.
Фото: https://chelraf.ru/
График работы Детского парка:
Суббота, 12-ое февраля
С 10 до 16ч Городской музей
Персональная выставка «Музыка тишины» акварельных этюдов Татьяны Лабазовой (г. Челябинск). На выставке представлены работы, выполненные автором в течение последних 20 лет. Татьяна Лабазова - участница городских, областных, региональных художественных выставок.
18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Ромео и Джульетта" У. Шекспир
Трагический комикс (16+)
Воскресенье, 13-ое февраля
"Панночка" Н.Садур
Ночные страсти по Гоголю 18+
Материал подготовила Александра Лебедева.