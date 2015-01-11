Афиша на 11-13 февраля!

"Безделье — не отдых."(Джеймс Фенимор Купер)

Так давайте проведём выходные весело и задорно назло всем сводкам новостей!

Афиша на выходные!

Озёрск и его окрестности:

Все выходные:

глк "Егоза"

пт - до 21:00 (с 18:00 до 21:00 вечернее катание на трассе "Спортивная", работает основной и малый подъёмники). Тюбинг по пятницам не работает.

сб - 10:00 - 21:00 (с 10:00 до 18:00 все трассы, все подъёмники + ТЮБИНГ, с 18:00 до 21:00 вечернее катание на трассе "Спортивная", работает основной и малый подъёмники)

вс и праздники - 10:00 - 18:00 (все трассы, все подъёмники и ТЮБИНГ)

СПРАВКИ (и запись к инструкторам) ПО ТЕЛЕФОНУ +7 982 277 63 33

Бронирование мангальных зон +7 900 092 04 65

Ралли "Малахит-2022"

В ближайшие выходные, 12 и 13 февраля, состоится ралли «Малахит – 2022», которое соберёт на Южном Урале около сорока сильнейших экипажей со всей России на специально подготовленных автомобилях. Гонка пройдёт в статусе 6-го этапа Кубка России и 2-го этапа чемпионата УрФО.

За два дня участники преодолеют более 200 километров специальных участков, проложенных по окрестностям Кыштыма и Карабаша. В «боевой» дистанции и узкие трехмерные лесные дороги, и широкие «ходовые» участки, и ледовые допы.

На территории Кыштымского городского округа экипажи включатся в борьбу 12 февраля вблизи Белого озера (старт в 17:26) — один из вариантов культового лесного спецучастка, преодолевая который участники перемещаются из Азии в Европу, а также в районе Куватала (старт в 19:29). Здесь экипажи поедут в полной темноте, потребуется идеальная слаженность и работа со стенограммой. Эти два вечерних лесных спецучастка — настоящая визитная карточка ралли «Малахит», они неизменно вызывают восторг и постоянных участников, и дебютантов уральской гонки. Торжественное открытие ралли на территории Кыштымского городского округа в этом году не проводится.

Фото: https://chelraf.ru/

График работы Детского парка:

Суббота, 12-ое февраля

С 10 до 16ч Городской музей

Персональная выставка «Музыка тишины» акварельных этюдов Татьяны Лабазовой (г. Челябинск). На выставке представлены работы, выполненные автором в течение последних 20 лет. Татьяна Лабазова - участница городских, областных, региональных художественных выставок.

18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Ромео и Джульетта" У. Шекспир

Трагический комикс (16+)

Воскресенье, 13-ое февраля

"Панночка" Н.Садур

Ночные страсти по Гоголю 18+

Материал подготовила Александра Лебедева.