Теплый фронт и антициклон принесут скачки температур на Южный Урал

В Челябинской области вновь ожидаются «температурные качели» – показатели будут колебаться в пределах от нуля до минус 31 градуса.

По словам синоптиков, перепады вызваны тем, что с запада к Южному Уралу подошел теплый фронт, а на востоке остался сибирский антициклон. Под влиянием теплого фронта местами возможен небольшой снег, юго-западный и южный ветер, в конце недели – юго-восточный, со средней скоростью 2-9 м/с. Температура воздуха ночью 15 февраля опускалась до минус 19-24 градусов, а в низинах – до минус 31, в горах до минус 15. Днем она будет на уровне минус 4-9 ниже нуля.

До конца недели синоптики прогнозируют ночные температуры в отрицательном диапазоне от 12 до 17 градусов, в низинах – до минус 22. Днем максимальная температура может достигать нуля градусов при среднем показателе минус 5-6 градусов.

В Гидрометцентре отметили, что температурная разница была наиболее заметна 12 февраля, когда ночью в Катав-Ивановске было минус 12 градусов, а в Верхнеуральске – минус 33.

https://dostup1.ru/society/Teplyy-front-i-antitsiklon-prinesut-skachki-temperatur-na-Yuzhnyy-Ural_146639.html