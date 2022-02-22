В Озерске мужчина «заминировал» музыкальную школу

В Озерске местного жителя задержали за сообщение о минировании.

Сообщается, что 22 февраля около 11.50 полицейским поступило сообщение о существующей угрозе в детской музыкальной школе. В ходе обследования опасных предметов не обнаружено. Стражами порядка установлен звонивший – им 63-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Причин своего поступка мужчина объяснить не смог.

За совершенное деяние мужчина привлечен к административной ответственности по статье «Мелкое хулиганство».

https://dostup1.ru/society/V-Ozerske-muzhchina-zaminiroval-muzykalnuyu-shkolu_146902.html