Сводка аварийности в период с 14 по 20 февраля 2022 года

В результате невыполнения Правил дорожного движения в период времени с 14 по 20 февраля 2022 года Госавтоинспекцией города Озерска было зарегистрировано 7 дорожно – транспортных происшествий, в двух из них есть пострадавшие и один погибший ребенок.

За данный период времени инспекторами ДПС пресечено 123 нарушения Правил дорожного движения.

Из них: 4 водителя управляли транспортными средствами в нетрезвом состоянии;

4 водителя управляли транспортными средствами, не имея права на управление транспортным средством, либо лишенные такого права;

30 водителей управляли транспортными средствами без полиса ОСАГО;

1 водитель не предоставил преимущества пешеходам;

1 пешеход нарушил Правила дорожного движения;

2 водителя были привлечены к административной ответственности за неуплату административного штрафа в установленный законом срок.

На рассмотрение в суд направлено 19 материалов, по 6 – ти материалам принято решение о лишении водительского удостоверения, по четырем назначен административный арест.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск