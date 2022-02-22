Сводка аварийности в период с 14 по 20 февраля 2022 года

В результате невыполнения Правил дорожного движения в период времени с 14 по 20 февраля 2022 года Госавтоинспекцией города Озерска было зарегистрировано 7 дорожно – транспортных происшествий, в двух из них есть пострадавшие и один погибший ребенок.
За данный период времени инспекторами ДПС пресечено 123 нарушения Правил дорожного движения.
Из них: 4 водителя управляли транспортными средствами в нетрезвом состоянии;
4 водителя управляли транспортными средствами, не имея права на управление транспортным средством, либо лишенные такого права;
30 водителей управляли транспортными средствами без полиса ОСАГО;
1 водитель не предоставил преимущества пешеходам;
1 пешеход нарушил Правила дорожного движения;
2 водителя были привлечены к административной ответственности за неуплату административного штрафа в установленный законом срок.
На рассмотрение в суд направлено 19 материалов, по 6 – ти материалам принято решение о лишении водительского удостоверения, по четырем назначен административный арест.
ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск