Авиакомпании определяют правила и сроки возврата билетов на отмененные рейсы

Авиакомпании рассматривают выход из ситуации, в которой они оказались после отмены рейсов в ряд городов, – пассажирам могут вернуть деньги, обменять билеты на другие рейсы, либо сделают возврат ваучером.

Сообщается, что сначала авиакомпании обрабатывают вопросы с ближайшими вылетами. Так, «Победа» уже автоматически оформляет возврат денег за билеты всем клиентам отмененных рейсов. Пресс-служба Utair сообщила, что пассажиры отмененных рейсов также могут оформить полный возврат стоимости билета. В авиакомпании S7 тоже планирует полностью возвращать деньги за отмененные рейсы. «Аэрофлот» предложит пассажирам отмененных рейсов полный возврат денег или перебронирование на другие даты или маршруты.

«Не все авиакомпании закрыли продажи на уже отмененные рейсы. Из-за специфики работы систем GDS это может занять до двух дней. В своих расписаниях мы закрыли продажи на такие рейсы вручную». – сообщили в пресс-службе tutu.ru.

Сервис сообщает Клиентам про закрытие аэропортов и отмененные рейсы, им предлагают альтернативы в виде поездов и автобусов. Тем, чьи рейсы попали под отмены, объясняют, что можно сделать.

https://dostup1.ru/society/Aviakompanii-opredelyayut-pravila-i-sroki-vozvratov-biletov-na-otmenennye-reysy_146938.html