6 марта в в Озерске состоится «Широкая Масленица»

В результате невыполнения Правил дорожного движения в период времени с 14 по 20 февраля 2022 года Госавтоинспекцией города Озерска было зарегистрировано 7 дорожно – транспортных происшествий, в двух из них есть пострадавшие и один погибший ребенок Подробнее