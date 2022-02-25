6 марта в в Озерске состоится «Широкая Масленица»

6 марта в Парке культуры и отдыха пройдёт народное гуляние «Широкая Масленица».
Программа праздника с 12:00 до 15:00 часов:
Аттракционы и развлечения для все семьи
Батут «Царь-терем» (у пропилеи), Батут «Джунгли» (на роллеродроме)
Паровозик «Веселая радуга» (на роллеродроме и при входе в парк со стороны пр. Ленина), веломобили
«Веселая прогулка»
Катание на лошадях
«Игровая поляна» (танцевальная площадка)
Малые игровые аттракционы для детей:
Кольцебросы, «Закрутиха», «Обжорки», «Рыбалка», Пазлы, «Заплети косичку», «Калечина-малечина»,
«Тянучка», Бой на подушках, Кубик Рубика, Ходули, «Гусеница»
«Сцена «Потешная» (центральная площадь)
12:00 – «Скоморошьи заклички»
12:10 – «Молодецкие забавы» - веселые эстафеты молодежных команд.
12:40 – Концертно - игровая программа.
14:00 - Состязания силачей (гири), перетягивание каната.
Победителям – СУПЕР-ПРИЗЫ от партнеров ПКиО
14:45 – Масленичный ход.
Сцена «Разгуляй» (роллеродром)
12:00 – Эстрадно - развлекательная программа: Выступление вокалистов города,
Розыгрыши призов от партнеров.
14:55 – «Гори, гори ясно!»
Сожжение чучела Зимы
Фотозона «Масленичная КАДРиль»
«Богатырская поляна»
Бой на мечах
Стрельба из лука
«Ярмарка сувениров»
Выставка - продажа изделий народного прикладного творчества
«Лакомка»
Торговые палатки с блинами, чаем и сладостями
«Обжорные ряды»
Шашлык, мясные деликатесы, манты, выпечка, чай и кофе.
Информация Парка культуры и отдыха.