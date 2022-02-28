Об итогах работы Следственного отдела по ЗАТО город Озерск СУ СК России по Челябинской области за 2021 год

Следственный отдел по ЗАТО город Озерск СУ СК России по Челябинской области Об итогах работы за 2021 год:

В соответствии со ст. 151 УПК РФ следователями Следственного комитета Российской Федерации производится предварительное следствие по уголовным делам, в том числе, о преступлениях, посягающих на жизнь и здоровье человека, о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности, о преступлениях против конституционных прав и свобод человека и гражданина, о преступлениях, совершенных должностными лицами, спецсубъектами, о преступлениях, совершенных в отношении представителей власти, о коррупционных, налоговых преступлениях и т.д. Кроме того, следователям Следственного комитета Российской Федерации также определена подследственность по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних.

В настоящее время штат сотрудников следственного отдела полностью укомплектован, все сотрудники обладают достаточным опытом работы, а также соответствующими знаниями, позволяющими качественно выполнять возложенные на них обязанности.

В течение 2021 года в следственном отделе по ЗАТО город Озерск окончено производством более 50 уголовных дел. За период с 01.01.2021 по 31.12.2021 следователями следственного отдела по ЗАТО город Озерск рассмотрено 375 сообщений о преступлениях, по которым в 299 случаях приняты процессуальные решения об отказе в возбуждении уголовного дела (в большинстве случаев по фактам смертей граждан, которые не носят криминальный характер), о возбуждении уголовного дела в 47 случаях, о передаче сообщений по подследственности в другие правоохранительные органы принято 29 решений.

Так, в течение 2021 года возбуждались уголовные дела о таких преступлениях, как:

- убийство;

- причинение смерти по неосторожности;

- причинение легкого и среднего вреда здоровью;

- грабеж;

- тайное хищение чужого имущества;

- производство, хранение и сбыт товаров и продукции не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей;

- совершение насильственных действий сексуального характера;

- половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста;

- развратные действия;

- незаконное проникновение в жилище;

- злоупотребление должностными полномочиями;

- получение взятки;

- подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок;

- невыплата заработной платы;

- сокрытие денежных средств либо имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов;

- уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов.

Отдельно отмечается, что в 2021 году в ходе расследования уголовных дел по фактам невыплаты заработной платы удалось добиться возмещения по данным преступлениям на сумму более 11 млн. руб.

По уголовным делам, связанным с уклонением от уплаты налогов, наложен арест на имущество на сумму 49 млн. руб.

Таким образом, подводя итог, полагается возможным отметить, что следователи следственного отдела по ЗАТО город Озерск в ходе осуществления своей служебной деятельности расследуют уголовные дела о преступлениях различного характера и сложности – от бытовых до сложных экономических и коррупционных. При этом в ходе расследования уголовных дел следователи добиваются возмещения причиненного ущерба, а также восстановления нарушенных прав лиц, являющихся потерпевшими. В 2022 году данная работа будет продолжена с учетом изменений криминогенной обстановки в округе.

Информация Следственного отдела по ЗАТО город Озерск СУ СК России по Челябинской области.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/50031/