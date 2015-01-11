«Родительский патруль» вышел на дороги Озерска

25 февраля, перед началом учебных занятий, утренний патруль, в состав которого вошли сотрудники Госавтоинспекции, представители добровольной народной дружины «Озерские автомобилисты», администрация, педагоги и родители обучающихся 24 школы, разместились на подходах к образовательной организации.

Находясь вблизи нерегулируемых «пешеходных переходов» и неустановленных мест для перехода, организаторы мероприятия акцентировали внимание юных пешеходов и их родителей на необходимость соблюдения правил перехода проезжей части дороги. Нарушений правил перехода удалось избежать. Тем, кто пытался перейти дорогу в неустановленном месте, были сделаны замечания. Горожане были направлены к «пешеходному переходу».

Для водителей транспортных средств, родительский патруль, в световозвращающих жилетах был предостережением при подъездах к нерегулируемым «пешеходным переходам», для снижения скорости и внимания к переходящим дорогу юным пешеходам.

При входе в школу, педагоги провели проверку ношения СВЭ на одежде обучающихся. Такая проверка уже проводилась перед началом осенних каникул в 2021 году. Тем ребятам, у кого на одежде или на рюкзаке не было фликеров, даны рекомендации о приобретении данных элементов.

Данная акция проведена для того, чтобы в очередной раз привлечь внимание общественности к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма и напомнить о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения всеми участниками дорожного движения. Подобные мероприятия будут проводиться на постоянной основе.