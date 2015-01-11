В преддверии праздника 8 Марта в Озерске состоялась торжественная церемония вручения паспортов

Мероприятие состоялось в преддверии Международного женского дня в читальном зале Озерской городской библиотеки. 9 озерчан получили свой первый основной документ гражданина Российской Федерации.

В праздничной церемонии приняли участие заместитель начальника отдела по вопросам миграции УМВД России по ЗАТО г.Озерск капитан полиции Максим Мясников, руководители аппарата территориальной избирательной комиссии и Озерского многофункционального центра, а также родственники детей, которые пришли разделить радость торжественного момента.

Все гости выступили с напутственными словами, поздравили девушек с наступающим праздником, и пожелали бережно относиться к главному документу гражданина Российской Федерации, помнить о правах и обязанностях.

Заместитель начальника Озерского многофункционального центра Светлана Ушакова напомнила юным гражданам о возможности регистрации на портале госуслуг для получения доступа ко всем государственным и муниципальным услугам. В 14 лет, получив паспорт гражданина Российской Федерации, граждане считаются частично дееспособными, поэтому некоторые услуги от государства уже проводятся без участия родителей.

Для всех собравшихся работники библиотеки подготовили презентации об истории паспорта и истории предстоящего праздника.

Вместе с паспортами новоиспечённым - полноценным гражданам Российской Федерации были вручены памятные подарки, а в завершении мероприятия сделаны традиционные фото на память.