Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил о недопустимости роста цен на продукты в текущей ситуации – заявление прозвучало на совещании с представителями продовольственного рынка.

Участники совещания обсудили ценовую политику на социально значимые товары агропрома.

«Руководством страны поставлена задача обеспечить надежное функционирование нашей экономики в условиях санкций и агрессивных мер со стороны Запада. Это актуально и для сферы производства и сбыта продуктов питания», – отметил глава региона.

По словам Текслера для достижения этой цели необходимо обеспечить стабильное, бесперебойное снабжение продуктами и товарами первой необходимости, не допустить немотивированного роста цен, обеспечить постоянный мониторинг цен и запасов. Также в числе первоочередных мер – обеспечение бесперебойной работы всех предприятий АПК, работы распределительных баз, складов, магазинов и всего ретейла.

«Важно продолжить реализацию приоритетных инвестпроектов, не допустить сокращения работников и снижения уровня жизни на селе. Мы готовы рассматривать и обсуждать дополнительные меры поддержки наших аграриев и сельхозтоваропроизводителей, готовы усиливать работу по укреплению внутриобластных и межрегиональных кооперационных связей, готовы работать вместе с вами по поиску и замене поставщиков смежной продукции в других дружественных странах», – подчеркнул губернатор.

Глава региона подчеркнул, что область хорошо подготовлена в аграрном секторе благодаря начавшейся 15 лет назад реализации программы импортозамещения. Кроме того, за последние восемь лет регион смог сформировать устойчивое производство сельхозпродукции и готовых продуктов. Сейчас Челябинская область входит в десятку лидеров российского АПК, а по переработке – в топ-5 российских регионов.

Губернатор пообещал поддержку АПК на федеральном уровне льготными кредитами, индексацией процентной ставки. До конца марта в регионы поступят дополнительные субсидии для хлебопеков, летом – для животноводов на закупку кормов, также уже увеличен объем поставок удобрений по фиксированным ценам.

Увеличение поддержки основных отраслей АПК на региональном уровне в этом году утверждено в бюджете.

Для работы и выработки необходимых мер создан оперштаб, который возглавил заместитель губернатора Сергей Сушков.

https://dostup1.ru/economics/Texler-zayavil-o-nedopustimosti-rosta-tsen-na-produkty_147210.html