Мокрый снег и метели ударят по Челябинской области

Синоптики опубликовали прогноз погоды в Челябинской области на 5 марта,.
По данным Гидрометцентра, ночью и днем 5 марта пройдет дождь, переходящий в снег, в отдельных районах прогнозируются метели, на дорогах – гололедица. Днем столбики термометров покажут от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер восточной четверти ночью будет дуть со скоростью 2-7 м/с (местами порывы до 10 м/с), днем – 7-12 м/с (местами порывы 13-18 м/с).
https://dostup1.ru/society/Mokryy-sneg-i-meteli-udaryat-po-Chelyabinskoy-oblasti_147239.html