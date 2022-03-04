С первыми весенними выходными вас, дорогие озерчане!

Мира, добра и надежды на лучшее!

Афиша на все праздничные дни вашему вниманию!

Озерск

Все выходные

глк "Егоза"

6 марта, с 11:00

- Бесплатные тесты сноубордов JOINT и креплений FIX, организатор Reforma Boardshop

- Ярмарка изделий ручной работы от воспитанников детского дома города Касли

- Блинное меню в кафе и в фудтраке

7 марта, с 11:00

- Продолжаем тестировать сноуборды JOINT и крепления FIX

8 марта, с 11:00

- Детские старты по горным лыжам и сноуборду (участвовать могут все желающие, положение будет опубликовано отдельным постом, регистрация с 10:30)

- Награждение участниц конкурса Мисс Егоза 2022

- Выступление Аллы Зориной (солистки группы DROPPS) при поддержке DJ Zaharov (Озёрск),

и да.... продолжаем тестировать сноуборды JOINT и крепления FIX.

Ведущая мероприятия Александра Лебедева.

Мероприятия культурно-досугового центра, посвященные 8-му марта.

6 марта

12.00 ПКиО

Масленица в Озерске!

13.00 Театр кукол "Золотой петушок"

"Сказка про хитрую Лисичку" 3+

18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Шикарная свадьба" Р. Хоудон

Комедия 16+

6 и 7 марта, кск "Лидер"

В спорткомплексе "Лидер" пройдет традиционный 21-й Открытый кубок по волейболу среди женских команд, посвященный памяти тренера Аллы Владимировны Мичковец.

6 и 7 марта, Театр драмы и комедии "Наш дом"

Весеннее караоке с Трио «Трое»! Это особое караоке, где у каждого будет уникальная возможность спеть вместе с Юлией Гусевой, Вохобжоном Азимовым и Андреем Иодловским.

Материал подготовила Александра Лебедева.