С первыми весенними выходными вас, дорогие озерчане!
Мира, добра и надежды на лучшее!
Афиша на все праздничные дни вашему вниманию!
Озерск
Все выходные
глк "Егоза"
6 марта, с 11:00
- Бесплатные тесты сноубордов JOINT и креплений FIX, организатор Reforma Boardshop
- Ярмарка изделий ручной работы от воспитанников детского дома города Касли
- Блинное меню в кафе и в фудтраке
7 марта, с 11:00
- Продолжаем тестировать сноуборды JOINT и крепления FIX
8 марта, с 11:00
- Детские старты по горным лыжам и сноуборду (участвовать могут все желающие, положение будет опубликовано отдельным постом, регистрация с 10:30)
- Награждение участниц конкурса Мисс Егоза 2022
- Выступление Аллы Зориной (солистки группы DROPPS) при поддержке DJ Zaharov (Озёрск),
и да.... продолжаем тестировать сноуборды JOINT и крепления FIX.
Ведущая мероприятия Александра Лебедева.
Мероприятия культурно-досугового центра, посвященные 8-му марта.
6 марта
12.00 ПКиО
Масленица в Озерске!
13.00 Театр кукол "Золотой петушок"
"Сказка про хитрую Лисичку" 3+
18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Шикарная свадьба" Р. Хоудон
Комедия 16+
6 и 7 марта, кск "Лидер"
В спорткомплексе "Лидер" пройдет традиционный 21-й Открытый кубок по волейболу среди женских команд, посвященный памяти тренера Аллы Владимировны Мичковец.
6 и 7 марта, Театр драмы и комедии "Наш дом"
Весеннее караоке с Трио «Трое»! Это особое караоке, где у каждого будет уникальная возможность спеть вместе с Юлией Гусевой, Вохобжоном Азимовым и Андреем Иодловским.
Материал подготовила Александра Лебедева.