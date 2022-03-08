Масленица подарила хорошее настроение

6 марта снегопад и мороз внесли свои коррективы, но не помешали всем желающим собраться в парке культуры и отдыха, на всей территории которого развернулся большой праздник – «Широкая Масленица».
Коллектив ПКиО организовал для гостей увлекательную обширную программу: традиционные аттракционы и выставку-продажу прикладного творчества уральских мастеров, катание на лошадях и торговые ряды, тематические фотозоны и яркие представления. Жителям города было на что посмотреть и показать себя. Программа праздника была составлена так, чтобы на протяжении трёх часов было интересно и весело как маленьким, так и взрослым.
Аттракционы и угощение встречали гостей у главного входа в парк. Здесь были и традиционные блины, и сувениры, работала «Богатырская поляна». На центральной сценической площадке «Потешная» - настоящее раздолье для любителей народных игрищ, песен и забав. Хозяева площадки встречали гостей шутками, конкурсами и розыгрышами, участники творческих коллективов «Шоу-класс» и «Раздолье» развлекали песнями и танцами. Клуб «Вольный мечник» ЦКиДМ удивил своими показательными выступлениями, продемонстрировав бой на мечах. Во время состязаний «силачей» – перетягивания каната и поднятия гири одной рукой кипели нешуточные страсти. На танцплощадке развернулась масштабная «Игровая поляна» с малыми игровыми аттракционами для детей. Каждый мог стать участником праздничного представления и счастливым обладателем памятного приза.
Через «Врата счастья» можно было пройти на площадку «Разгуляй!», где в самом центре было установлено чучело Масленицы. Здесь работали фотозоны, продавались блины и шашлыки, паровозик «Весёлая радуга» катал малышей, проходили веселые конкурсы и розыгрыши призов от партнеров мероприятия. В концертной программе приняли участие солисты эстрадного ансамбля музыкальной школы №1, вокальной студии «Сопрано», известные в Озерске вокалисты.
Для всех желающих детей и взрослых конным клубом «Horsesburg» и ДЭБЦ было организовано катание на лошадях, также можно было принять участие в подвижных играх, попробовать свои силы в фехтовании под руководством опытных тренеров. В «Обжорных рядах» гостей встречали блинами, горячим чаем, шашлыками. Мастера прикладного творчества Озерска и педагоги дополнительного образования ДТДиМ предлагали свои изделия на любой вкус.
Три часа пролетели незаметно. Завершился праздник масленичным шествием и традиционным сожжением чучела Масленицы.
Благодаря совместным усилиям городских учреждений культуры, слаженным действиям служб по охране правопорядка народное гуляние прошло на хорошем уровне.
В организации массового городского праздника приняли активное участие творческие коллективы Культурно-досугового центра, жители города, педагоги Дворца творчества детей и молодежи, клуб «Вольный мечник» Центра культуры и досуга молодежи, волонтеры ОТИ НИЯУ МИФИ и ДТДиМ.
Активную помощь и поддержку оказали партнеры мероприятия: ООО «Торговый сервисный Центр «Технодом», торговая сеть «Галамарт», «Три богатыря», «Магазин постоянных распродаж».
Информация ПКиО. Фото ПКиО и Дениса Васильева.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа