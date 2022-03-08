2022-03-09YEKT08:01:00 | Новости Городские новости Масленица подарила хорошее настроение Организатор традиционных проводов уральской зимы – парк культуры и отдыха - подарил озерчанам настоящий праздник, устроив на своей территории народное гулянье, участниками которого стали более четырёх тысяч человек. Яркие эмоции остались в душе и на фото.

6 марта снегопад и мороз внесли свои коррективы, но не помешали всем желающим собраться в парке культуры и отдыха, на всей территории которого развернулся большой праздник – «Широкая Масленица».

Коллектив ПКиО организовал для гостей увлекательную обширную программу: традиционные аттракционы и выставку-продажу прикладного творчества уральских мастеров, катание на лошадях и торговые ряды, тематические фотозоны и яркие представления. Жителям города было на что посмотреть и показать себя. Программа праздника была составлена так, чтобы на протяжении трёх часов было интересно и весело как маленьким, так и взрослым.

Аттракционы и угощение встречали гостей у главного входа в парк. Здесь были и традиционные блины, и сувениры, работала «Богатырская поляна». На центральной сценической площадке «Потешная» - настоящее раздолье для любителей народных игрищ, песен и забав. Хозяева площадки встречали гостей шутками, конкурсами и розыгрышами, участники творческих коллективов «Шоу-класс» и «Раздолье» развлекали песнями и танцами. Клуб «Вольный мечник» ЦКиДМ удивил своими показательными выступлениями, продемонстрировав бой на мечах. Во время состязаний «силачей» – перетягивания каната и поднятия гири одной рукой кипели нешуточные страсти. На танцплощадке развернулась масштабная «Игровая поляна» с малыми игровыми аттракционами для детей. Каждый мог стать участником праздничного представления и счастливым обладателем памятного приза.

Через «Врата счастья» можно было пройти на площадку «Разгуляй!», где в самом центре было установлено чучело Масленицы. Здесь работали фотозоны, продавались блины и шашлыки, паровозик «Весёлая радуга» катал малышей, проходили веселые конкурсы и розыгрыши призов от партнеров мероприятия. В концертной программе приняли участие солисты эстрадного ансамбля музыкальной школы №1, вокальной студии «Сопрано», известные в Озерске вокалисты.

Для всех желающих детей и взрослых конным клубом «Horsesburg» и ДЭБЦ было организовано катание на лошадях, также можно было принять участие в подвижных играх, попробовать свои силы в фехтовании под руководством опытных тренеров. В «Обжорных рядах» гостей встречали блинами, горячим чаем, шашлыками. Мастера прикладного творчества Озерска и педагоги дополнительного образования ДТДиМ предлагали свои изделия на любой вкус.

Три часа пролетели незаметно. Завершился праздник масленичным шествием и традиционным сожжением чучела Масленицы.

Благодаря совместным усилиям городских учреждений культуры, слаженным действиям служб по охране правопорядка народное гуляние прошло на хорошем уровне.

В организации массового городского праздника приняли активное участие творческие коллективы Культурно-досугового центра, жители города, педагоги Дворца творчества детей и молодежи, клуб «Вольный мечник» Центра культуры и досуга молодежи, волонтеры ОТИ НИЯУ МИФИ и ДТДиМ.

Активную помощь и поддержку оказали партнеры мероприятия: ООО «Торговый сервисный Центр «Технодом», торговая сеть «Галамарт», «Три богатыря», «Магазин постоянных распродаж».



Информация ПКиО. Фото ПКиО и Дениса Васильева.

Информация предоставлена: 6 марта снегопад и мороз внесли свои коррективы, но не помешали всем желающим собраться в парке культуры и отдыха, на всей территории которого развернулся большой праздник – «Широкая Масленица».Коллектив ПКиО организовал для гостей увлекательную обширную программу: традиционные аттракционы и выставку-продажу прикладного творчества уральских мастеров, катание на лошадях и торговые ряды, тематические фотозоны и яркие представления. Жителям города было на что посмотреть и показать себя. Программа праздника была составлена так, чтобы на протяжении трёх часов было интересно и весело как маленьким, так и взрослым.Аттракционы и угощение встречали гостей у главного входа в парк. Здесь были и традиционные блины, и сувениры, работала «Богатырская поляна». На центральной сценической площадке «Потешная» - настоящее раздолье для любителей народных игрищ, песен и забав. Хозяева площадки встречали гостей шутками, конкурсами и розыгрышами, участники творческих коллективов «Шоу-класс» и «Раздолье» развлекали песнями и танцами. Клуб «Вольный мечник» ЦКиДМ удивил своими показательными выступлениями, продемонстрировав бой на мечах. Во время состязаний «силачей» – перетягивания каната и поднятия гири одной рукой кипели нешуточные страсти. На танцплощадке развернулась масштабная «Игровая поляна» с малыми игровыми аттракционами для детей. Каждый мог стать участником праздничного представления и счастливым обладателем памятного приза.Через «Врата счастья» можно было пройти на площадку «Разгуляй!», где в самом центре было установлено чучело Масленицы. Здесь работали фотозоны, продавались блины и шашлыки, паровозик «Весёлая радуга» катал малышей, проходили веселые конкурсы и розыгрыши призов от партнеров мероприятия. В концертной программе приняли участие солисты эстрадного ансамбля музыкальной школы №1, вокальной студии «Сопрано», известные в Озерске вокалисты.Для всех желающих детей и взрослых конным клубом «Horsesburg» и ДЭБЦ было организовано катание на лошадях, также можно было принять участие в подвижных играх, попробовать свои силы в фехтовании под руководством опытных тренеров. В «Обжорных рядах» гостей встречали блинами, горячим чаем, шашлыками. Мастера прикладного творчества Озерска и педагоги дополнительного образования ДТДиМ предлагали свои изделия на любой вкус.Три часа пролетели незаметно. Завершился праздник масленичным шествием и традиционным сожжением чучела Масленицы.Благодаря совместным усилиям городских учреждений культуры, слаженным действиям служб по охране правопорядка народное гуляние прошло на хорошем уровне.В организации массового городского праздника приняли активное участие творческие коллективы Культурно-досугового центра, жители города, педагоги Дворца творчества детей и молодежи, клуб «Вольный мечник» Центра культуры и досуга молодежи, волонтеры ОТИ НИЯУ МИФИ и ДТДиМ.Активную помощь и поддержку оказали партнеры мероприятия: ООО «Торговый сервисный Центр «Технодом», торговая сеть «Галамарт», «Три богатыря», «Магазин постоянных распродаж».Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2022-03-09YEKT08:01:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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