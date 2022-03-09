На открытом родительском собрании расскажут о том, как защитить детей от информационных манипуляций

10 марта 2022 г. в 19.00 по московскому времени запланировано проведение Всероссийского онлайн-родительского собрания на тему «Информационная манипуляция. Как защитить детей».

Трансляция собрания будет проводиться на официальной странице Минпросвещения России в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/minprosvet) и на официальном сайте проекта трансляции.институтвоспитания.рф

Родителям расскажут о том, как работают информационные и психологические манипуляции и зачем они нужны, а также каким бывает информационное оружие. Специалисты объяснят, почему от информационных войн сильнее всего страдают дети, и порекомендуют, как оградить их от воздействия фейковой информации и помочь справиться с тревожностью после просмотра новостей.

Всероссийские родительские собрания проходят на регулярной основе при поддержке Минпросвещения России. Они способствуют открытому прямому диалогу с родительским сообществом по самым волнующим родителей вопросам.

Менее чем за год прошло более десяти таких всероссийских собраний, каждое из которых сопровождалось локальными родительскими собраниями в регионах, на местах.

Этот эфир проведёт Наталья Майданова, генеральный продюсер кинокомпании «Династия», мама двоих детей. Участие в нём примут Аслан Рубаев, политолог, историк, эксперт по СНГ, Анна Ермолаева, руководитель сектора дистанционного консультирования «Детский телефон доверия» Центра экстренной психологической помощи, и Пётр Ишков, эксперт в области военной истории, автор исторических публикаций и учебных пособий.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/50110/