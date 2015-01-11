Ростуризм возобновит продажи поездок по стране с кешбэком с 15 марта

Ростуризм по поручению правительства РФ возобновит продажи поездок по стране с туристическим кешбэком с 15 марта.

Как отмечают в ведомстве, такое решение позволит туристам доступнее отдыхать внутри страны, поддержит бизнес и рабочие места в отрасли. Купить готовый тур или отдельно проживание в отеле с кешбэком можно будет начиная с 15 марта и до 1 мая. Отправляться в поездки можно с момента старта продаж и до 1 июля этого года. В программе также участвуют круизы.

Условия программы останутся прежними. Участвуют все регионы и поездки от двух ночей. Поездки можно оплатить картой МИР, на которую автоматически в течение пяти дней вернут 20% от стоимости поездки, в максимуме – 20 тыс. рублей. Количество поездок на одного человека в рамках программы не ограничено.

https://dostup1.ru/economics/Rosturizm-vozobnovit-prodazhi-poezdok-po-strane-s-keshbekom-s-15-marta_147399.html