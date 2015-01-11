В Челябинской области полностью отменяются QR-коды

В связи с улучшением эпидситуации в Челябинской области отменяются QR-коды для посещения театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий.

Напомним, с 1 марта QR-коды на Южном Урале были отменены частично. Также с начала весны были сняты рекомендации по переводу на удаленную работу части сотрудников.

На сегодняшний день в регионе подтверждено 305 тыс. 649 случаев COVID-19, 276 тыс. 214 южноуральцев выздоровели, 8 419 скончались, продолжают лечение, по большей части амбулаторное, 20 тыс. 974 человек.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-polnostyu-otmenyayutsya-QR-kody_147461.html