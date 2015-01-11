Информация о заболеваемости COVID-19

Межрегиональное управление №71 информирует, в период с 07.03.2022г. по 13.03.2022г. у граждан, проживающих на территории Озерского городского округа, зарегистрировано 241 новый случай заболевания COVID-19.

За этот период выздоровели 506 человек.

В Озерском городском округе продолжается вакцинация против COVID-19.

По данным, предоставленным ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России, по состоянию на утро 14.03.2022 получили 1 прививку 39462 человек, 2 прививки – 37300 человек, ревакцинировано 10692 человек.

Вакцинация – самый надежный способ защитить вас от тяжелого течения COVID-19 и необратимых последствий.

Для желающих защитить себя и окружающих от коронавирусной инфекции, в городской и заводской поликлиниках работают кабинеты вакцинации.

Предварительная запись для тех, кто планирует поставить вакцину в течение ближайшего месяца на сайте Клинической больницы № 71 http://er.kb-71.ru/site.nsf/index.xsp.

В кинотеатре «Октябрь» (центральный вход) проводится вакцинация и ревакцинация против COVID-19 взрослого населения (граждан старше 18 лет) ежедневно: в рабочие дни и по субботам - с 09:00 до 14:00.

Всем желающим поставить прививку при себе необходимо иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/50133/