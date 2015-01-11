Озерский клуб «Легион мастеров» на первенстве Челябинской области завоевал три призовых места

Наши боксёры среди юниоров (17-18 лет) завоевали три медали: две золотых и одну бронзовую.

Первое место в весовой категории 54 кг - Шепелев Артём (КМС), провёл три боя, во всех одержал уверенную победу.

Первое место в весовой категории 57кг - Ларионов Никита (КМС), провёл четыре боя, во всех боях не дал противнику никаких шансов.

Третье место в весовой категории 48 кг - Кагорманов Ренальд. Ренальд в полуфинале уступил победителю данных соревнований.

Тренируются спортсмены в клубе ,,Легион мастеров" под руководством: Никулина Дмитрия Сергеевича, Шепелева Дмитрия Александровича, Жигмонт Александра Владимировича, Босова Александра Вячеславовича.

Впереди у ребят первенстве УрФО, которое пройдёт в Миассе в конце марта.

Информация и фото МБУ "Арена".

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/50136/