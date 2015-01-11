В Озерске прошёл конкурс красоты «Мисс и Миссис МИРа», приуроченный к Международному женскому дню

11 марта в Центре культуры и досуга молодёжи «Мир» в рамках конкурса выступили самые обворожительные девушки и девочки города.

Участницы продемонстрировали свои способности и таланты. Мамам и их дочкам надо было подойти к конкурсным заданиям творчески, и конкурсантки с этой задачей успешно справились.

В ходе представления визитной карточки каждая команда участниц рассказала о себе. Во время творческого этапа, проявив креативный подход, участницы пели и танцевали, во время интеллектуального задания ответили на вопросы ведущей Нэлли Юмагужиной. Кроме этого, индивидуально вступила со стихотворением семилетняя Елена Завьялова. Участниц сопровождали группы поддержки, которые не жалели аплодисментов для выступающих.

Выступления конкурсанток оценивало жюри, в которое вошли: преподаватель вокальной студии «Soprano» Диана Хабибуллина, преподаватель школы по игре на гитаре Андрей Конников и начинающая актриса Озерского театра драмы и комедии «Наш дом» Диана Рахматуллина.

По итогам конкурса звание «Мисс и Миссис МИРа» получили Людмила и её дочь Виталия Рахимовы. Второе место заняла мама Кристина и дочь София Покедовы, третье место заняли Анна и её дочь Вера Кичигины.

Информация и фото Центра культуры и досуга молодёжи.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/50150/