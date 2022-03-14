Муниципальные спасатели 14 марта дважды выезжали на аварийное вскрытие замков

14 марта 2022 года спасатели Муниципального учреждения «Поисково- спасательная служба Озерского городского округа» дважды выезжали на вскрытие дверей:

Первый звонок поступил в 16.11 в единую дежурно-диспетчерскую службу Озерского городского округа от дежурного УВД. В 16.20 спасатели вскрыли дверь квартиры в доме по пр. Карла Маркса слесарным инструментом: в квартире обнаружили безжизненное тело хозяина квартиры (озерчанин 1952 г.р.), которое передали представителям УВД.

Второй звонок поступил в 18.50 от диспетчера службы 03 - в доме по ул. Набережная пожилая женщина (1938 г.р.) просит о помощи и не может открыть дверь изнутри. В 19.24 спасатели проникли в квартиру при помощи слесарного инструмента. Женщину передали медикам.

Убедительная просьба к жителям округа!

Если у вас есть пожилые родственники (или страдающие хроническими заболеваниями), живущие отдельно от вас, не забывайте регулярно их навещать, звонить, осведомляться об их самочувствии.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/50160/