Минпромторг объявил о запуске биржи импортозамещения

В России на базе ГИСП (Государственной информационной системы промышленности) начала функционировать Биржа импортозамещения, объявил Минпромторг.

С его помощью нового сервиса заказчики смогут публиковать запросы на приобретение продукции. У поставщиков появится возможность работать без дополнительных затрат, согласований и посредников.

https://etpgpb.ru/portal/import-substitution/

Основные преимущества Биржи импортозамещения:

- широкая база поставщиков, автоматическая рассылка приглашений к торгам;

- проверка поставщиков и предлагаемой продукции на соответствие требованиям заказчика;

- экосистема цифровых продуктов для уменьшения трудозатрат поставщиков.

Биржа импортозамещения поможет и заказчикам и поставщикам в короткие сроки обновить цепочки взаимодействия на товарных рынках.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/50184/