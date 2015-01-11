Минпромторг объявил о запуске биржи импортозамещения

В России на базе ГИСП (Государственной информационной системы промышленности) начала функционировать Биржа импортозамещения, объявил Минпромторг.
С его помощью нового сервиса заказчики смогут публиковать запросы на приобретение продукции. У поставщиков появится возможность работать без дополнительных затрат, согласований и посредников.
https://etpgpb.ru/portal/import-substitution/
Основные преимущества Биржи импортозамещения:
- широкая база поставщиков, автоматическая рассылка приглашений к торгам;
- проверка поставщиков и предлагаемой продукции на соответствие требованиям заказчика;
- экосистема цифровых продуктов для уменьшения трудозатрат поставщиков.
Биржа импортозамещения поможет и заказчикам и поставщикам в короткие сроки обновить цепочки взаимодействия на товарных рынках.