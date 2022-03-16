В аптеках Челябинской области исчез ряд лекарств

Жители Челябинской области пожаловались на исчезновение с аптечных полок ряда лекарств – в то же время на некоторые имеющиеся препараты выросли цены.

Это подтвердили на заседании рабочей группы депутаты Законодательного собрания региона. По их словам, в условиях санкций доступность лекарств вызывает у южноуральцев особую озабоченность.

«Жители регулярно обращаются к нам с тем, что в отдельных аптеках недостаточно лекарственных препаратов. Кроме того, есть вопросы по ценообразованию. По результатам заседания рабочей группы мы приняли решение обратиться к крупным аптечным сетям, которые представлены в Челябинской области, чтобы они прорабатывали вопросы, связанные с наличием лекарств и, самое главное, не допускали повышения цен. В санкционных условиях недопустимо, чтобы производители фармакологической продукции наживались на людях. Жители указывают на то, что уровень цен вырос, причем не только на импортные препараты, но и на отечественные», – сообщили депутат Сергей Буяков.

Что касается больниц и поликлиник, то здесь обстановка немного лучше. По словам главы регионального Минздрава Юрия Семенова, вопрос лекарственной обеспеченности в сфере здравоохранения не стоит.

«В медицинских организациях в наличии имеется двухмесячный товарный запас лекарственных препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции. Пациенты, проходящие лечение в амбулаторном режиме, также обеспечены необходимыми препаратами. Так, по состоянию на 10 марта за счет бюджетных средств медикаменты получили более 250 тыс. южноуральцев», – рассказал Семенов.

По его словам, в 2022 году в Челябинской области 253 тыс. 449 льготников. Для их обеспечения предусмотрено 5 млрд 602 млн рублей. Также сохранены все льготные программы, действующие с 2021 года.

Рабочая группа при комитете по социальной политике была создана в ноябре 2020 года для анализа ситуации с обеспечением региона лекарствами и медицинскими кадрами, точечной работы с аптечными сетями, поставщиками препаратов и ФАС. Наряду с этим в каждом избирательном округе созданы депутатские группы контроля, откуда информация регулярно направляться в комитет по социальной политике.

https://dostup1.ru/medicine/V-aptekah-Chelyabinskoy-oblasti-ischez-ryad-lekarstv_147661.html