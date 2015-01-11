Заболеваемость коронавирусом достигла очередного плато в Челябинской области

На утро на 21 марта в Челябинской области подтверждено 312 тыс. 855 случаев заболевания COVID-19 – за сутки было проведено около 11,6 тыс. тестов, выявлен 591 вновь заболевший, в том числе 41 школьник.

За прошедшие сутки умерли 15 человек, всего с начала пандемии зарегистрировано 8 574 летальных исхода среди больных коронавирусом.

При этом 291 тыс. 729 южноуральцев победили COVID-19, в том числе в воскресенье были выписаны 577 человек.

На сегодняшний день лечение продолжают 12 тыс. 495 жителей региона.

https://dostup1.ru/medicine/Zabolevaemost-koronavirusom-dostigla-ocherednogo-plato-v-Chelyabinskoy-oblasti_147772.html