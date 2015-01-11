Челябинская область получит 664 млн. руб. на создание рабочих мест.

Челябинская область получит порядка 664 млн рублей на создание временных рабочих мест.

Всего на поддержку рынка труда и предупреждение безработицы в условиях введенных в отношении России западных санкций из резервного фонда правительства будет направлено более 39 млрд рублей, в том числе 25,7 млрд – на создание в регионах временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения, а также на организацию оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда для поиска нового места работы.

Добавим, в целом регионы УрФО получат на эти цели 2,4 млрд рублей, в том числе Свердловская область – 773 млн, ХМАО-Югра – 430,6 млн, Тюменская область – 265,8 млн, ЯНАО – 146,5 млн, Курганская область – 128 млн рублей.

Добавим, согласно распоряжению, более 7 млрд рублей будет направлено на реализацию региональных программ, благодаря которым сотрудники промышленных предприятий, находящиеся под риском увольнения, смогут пройти профессиональное обучение или получить дополнительное образование.

Остальные средства – почти 6 млрд рублей – выделены на гранты некоммерческим организациям для проведения переобучающих курсов.

https://dostup1.ru/economics/Chelyabinskaya-oblast-poluchit-664-mln-na-sozdanie-rabochih-mest_147744.html