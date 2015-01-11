В рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудники полиции продолжают проводить лекции со старшеклассниками

Сотрудники Управления МВД России ЗАТО г.Озерск в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» посетили МБОУ СОШ №32.

Начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков майор полиции Константин Ерюков вместе со старшим инспектором отдела по делам несовершеннолетних майором полиции Эльвирой Губайдуллиной рассказали учащимся старших классов о последствиях потребления наркотических средств, к чему могут привести такие необдуманные поступки, предупредили об уголовной и административной ответственности за правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков. Также ребятам рассказали о том, какими способами вовлекают несовершеннолетних в незаконную деятельность, в том числе через Интернет. Довели информацию, куда необходимо обращаться в случае, если им станет известно о лицах, распространяющих или употребляющих наркотические вещества.

В завершении встречи сотрудники полиции пожелали ребятам быть ответственными, бдительными и осознанно подойти к выбору своего будущего.

Если вам что-либо известно о фактах незаконного оборота наркотиков, сообщите об этом анонимно по телефону 8(35130)2-50-85 или 02, 112. Конфиденциальность гарантируется.

Кроме того, квалифицированную помощь и консультацию по вопросам лечения и реабилитации наркопотребителей можно получить по телефону «горячей линии» Челябинской областной наркологической больницы: 8 (351) 775-11-91.