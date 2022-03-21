На Южном Урале – экстренное предупреждение из-за усиления ветра до 21 м/с

В среду, 23 марта, в отдельных районах Челябинской области ожидается мокрый снег, метели, на дорогах гололедица – ветер будет усиливаться до 21 метра в секунду.

В региональном главке МЧС распространили экстренное предупреждение и напомнило, как защититься от сильного ветра.

«Повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах», – говорится в предупреждении.

При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий, при необходимости модно укрыться в подъездах зданий, но не стоит прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта под рекламными щитами и деревьями: в условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередачи и вал деревьев.

Во время гололеда необходимо передвигаться осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву, при этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны; пожилым людям рекомендуется использовать трость, с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.

Автомобилистам рекомендуется при такой погоде не выезжать на дороги без крайней необходимости. За рулем следует все движения выполнять плавне, чем обычно, поскольку даже небольшая резкость может привести к заносу. Заблаговременно включайте указатели поворотов, а если вам нужно экстренно снизить скорость или остановиться – заранее помигайте стоп-сигналами. Соблюдайте увеличенную дистанцию.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale--extrennoe-preduprezhdenie-iz-za-usileniya-vetra-do-21-ms_147828.html