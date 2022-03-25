» Информация о заболеваемости COVID-19

Межрегиональное управление №71 информирует, в период с 21.03.2022г. по 27.03.2022г. у граждан, проживающих на территории Озерского городского округа, зарегистрировано 143 новых случая заболевания COVID-19.

За этот период выздоровел 191 человек.

В Озерском городском округе продолжается вакцинация против COVID-19.

По данным, предоставленным ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России, по состоянию на утро 28.03.2022 получили 1 прививку 39550 человек, 2 прививки – 37854 человек, ревакцинировано 11108 человек.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/50283/