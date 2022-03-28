О погоде 30-го марта.

По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru/): 30 марта в отдельных районах Челябинской области ожидается мокрый снег, метели, на дорогах сильная гололедица, налипание мокрого снега на провода, порывы ветра до 21 м/с.
Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения.