2022-03-30YEKT05:01:00 | Новости Городские новости Взрослые волонтеры раскрасили стены детской поликлиники Дружба педагогов-художников и медиков позволила воплотить в жизнь благотворительный арт-проект: с помощью кисточек и красок сделать более уютным и радостным пространство в двух зданиях детской городской поликлиники.

Здесь поселились герои любимых сказок. На сегодняшний день в отделении, расположенном на ул. Советской, второй этаж украсили фигуры мультипликационных героев, любимых малышами: доктора Айболита, Винни-Пуха, ослика Иа, Сороки-Белобоки, других зверей и птиц. На третьем этаже второго отделения по пр. Победы появилось Чудо-дерево.

Образы для настенной живописи предложили сами медики, душой болеющие за своих пациентов и решившие реализовать принцип «Творчество ради здоровья детей». Акриловые рисунки в выбранной ими стилистике нанесли на стены преподаватели Детской художественной школы - Лейла Бердигулова, Валерия Веденина, Юлия Нерадовских и Татьяна Чистякова. Работали они во время весенних каникул, безвозмездно и с большим вдохновением, справились с задачей довольно быстро – в течение недели. Все необходимые для арт-проекта материалы приобрела Клиническая больница №71.

- Благодаря новым «панно» дети, посещающие медицинские учреждения, получают здесь заряд хорошего настроения,

- заведующая детской городской поликлиникой Любовь Бабушкина благодарна руководству и сотрудникам Детской художественной школы за сотрудничество. – Наша поликлиника заметно изменилась в последние годы: в обоих зданиях сделан ремонт, приобретены мебель и современное диагностическое оборудование, в штат приняты узкие специалисты, которых ранее не было - все это говорит о том, что мы не только стараемся оказывать качественную медицинскую помощь, но и создаем для пациентов комфортные условия. Роспись на стенах однозначно добавляет радости и уюта в помещениях.

Любовь Бабушкина отметила, что преобразования в зданиях детской городской поликлиники стали продолжением уже начатой работы по созданию благоприятной среды: три года назад жизнерадостная комната для досуга маленьких пациентов появилась в детской больнице (проект озерского благотворительного фонда «Наследие»), в ближайшем будущем ярких красок добавится и в Детском реабилитационном отделении (бывшем санатории).

Результаты нынешнего проекта, безусловно, замечают маленькие посетители поликлиники и их родители. Рада им и начальник управления культуры администрации Озерского городского округа Светлана Степанова:

- Мы с удовольствием откликнулись на просьбу Клинической больницы №71 оказать содействие в оформлении детской городской поликлиники. К рисункам в двух зданиях вскоре добавятся еще и сменные экспозиции с работами учащихся Детской художественной школы. Это было нашей давней мечтой, чтобы дети дарили частичку своей души другим детям. И вы вскоре увидите, что и она сбудется.

































Информация предоставлена: Здесь поселились герои любимых сказок. На сегодняшний день в отделении, расположенном на ул. Советской, второй этаж украсили фигуры мультипликационных героев, любимых малышами: доктора Айболита, Винни-Пуха, ослика Иа, Сороки-Белобоки, других зверей и птиц. На третьем этаже второго отделения по пр. Победы появилось Чудо-дерево.Образы для настенной живописи предложили сами медики, душой болеющие за своих пациентов и решившие реализовать принцип «Творчество ради здоровья детей». Акриловые рисунки в выбранной ими стилистике нанесли на стены преподаватели Детской художественной школы - Лейла Бердигулова, Валерия Веденина, Юлия Нерадовских и Татьяна Чистякова. Работали они во время весенних каникул, безвозмездно и с большим вдохновением, справились с задачей довольно быстро – в течение недели. Все необходимые для арт-проекта материалы приобрела Клиническая больница №71.- заведующая детской городской поликлиникойблагодарна руководству и сотрудникам Детской художественной школы за сотрудничество.Любовь Бабушкина отметила, что преобразования в зданиях детской городской поликлиники стали продолжением уже начатой работы по созданию благоприятной среды: три года назад жизнерадостная комната для досуга маленьких пациентов появилась в детской больнице (проект озерского благотворительного фонда «Наследие»), в ближайшем будущем ярких красок добавится и в Детском реабилитационном отделении (бывшем санатории).Результаты нынешнего проекта, безусловно, замечают маленькие посетители поликлиники и их родители. Рада им и начальник управления культуры администрации Озерского городского округаИнформация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2022-03-30YEKT05:01:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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