Сотрудники полиции Озерска провели оперативно-профилактическое мероприятие «Сад-гараж»

В целях предупреждения, выявления и устранение правонарушений на территории гаражных и садовых участках и выявления лиц, склонных к совершению преступлений имущественного характера, сотрудниками УМВД России по ЗАТО г.Озерск проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Сад - Гараж», в котором принял участие заместитель председателя Собрания депутатов Озерского городского округа Андрей Кузнеченков.

В ходе рейда сотрудники полиции проверили заброшенные и бесхозные здания, провели беседы с председателями кооперативов о необходимости организации охраны и установки средств видеофиксации.

С гражданами, постоянно проживающими в садовых товариществах, полицейские провели профилактические беседы и довели до них информацию о необходимости сохранения личного имущества, предотвращения фактов мошенничества и краж из дачных домов. Обращалось внимание и на необходимость хранения и складирования электроинструментов, а также предметов, имеющих материальную ценность в хозяйственные постройки с запирающими устройствами. Дополнительно доводилась информация о номерах телефонов участковых уполномоченных полиции и дежурной части.

«Проблема краж имущества в садовых товариществах имеет место быть, во все времена находятся желающие поживиться чужим имуществом, поэтому депутатский корпус готов взаимодействовать с нашим УВД и в этом вопросе, и во многих других», - отметил важность проведения подобных профилактических рейдовых мероприятий Андрей Кузнеченков.

Напоминаем, что обо всех подозрительных гражданах, замеченных на территории СНТ, правонарушениях и преступлениях необходимо незамедлительно сообщать в дежурную часть УМВД России по ЗАТО г.Озерск по адресу: пр. Ленина, 43 или по телефонам +7 (35130) 2-50-85, 102, 112.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/50351/