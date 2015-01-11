Ищем очевидцев!

В период времени с 16.00 часов 27 марта 2022 года до 09.30 часов 28 марта 2022 года, в мкр. Заозерный у дома № 1, неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на припаркованный автомобиль «Лексус NX 200T». Причинив транспортному средству технические повреждения с места дорожно-транспортного происшествия скрылся.

В целях установления причин и обстоятельств происшедшего, убедительная просьба к лицам, владеющим какой - либо информацией, сообщить в ОГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск по телефону 4-36-02.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск