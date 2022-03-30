О погоде 1-го апреля.

Уважаемые жители Озерского городского округа!

Информируем вас о том, что с 01 марта 2022 года на основании постановления администрации Озерского городского округа №618 от 05.03.2022 года (ссылка) по согласованию с Собранием депутатов установлен новый размер платы за содержание жилого помещения Подробнее