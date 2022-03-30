О погоде 1-го апреля.

В период времени с 16.00 часов 27 марта 2022 года до 09.30 часов 28 марта 2022 года, в мкр. Заозерный у дома № 1, неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на припаркованный автомобиль «Лексус NX 200T» Подробнее
В целях предупреждения, выявления и устранение правонарушений на территории гаражных и садовых участках и выявления лиц, склонных к совершению преступлений имущественного характера, сотрудниками УМВД России по ЗАТО г.Озерск проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Сад - Гараж», в котором принял участие заместитель председателя Собрания депутатов Озерского городского округа Андрей Кузнеченков Подробнее
Традиционный XXXVII турнир по дзюдо памяти Н.С. Мусатова среди девочек и мальчиков 2009-2011 годов рождения - это соревнования по-настоящему долгожданные и знаменательные в жизни как озерского спорта, так и областного Подробнее
Неделя профориентации проводится на базе СЮТ при содействии ФГУП «ПО «Маяк» и состоит из нескольких конкурсных мероприятий. Цель мероприятий – закрепить, уточнить и пополнить имеющиеся знания обучающихся о мире профессий Подробнее
Информируем вас о том, что с 01 марта 2022 года на основании постановления администрации Озерского городского округа №618 от 05.03.2022 года (ссылка) по согласованию с Собранием депутатов установлен новый размер платы за содержание жилого помещения Подробнее
Челябинская область готовится к сезону масштабного дорожных работ. Они затронут и федеральную трассу М5, причем водителям придется столкнуться с неудобствами — на протяженной дистанции введут ограничения Подробнее